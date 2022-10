Terremoto | cinque secondi di paura a Genova | scossa di magnitudo 3 5

lacittanews : Genova – Trema ancora la terra in provincia di Genova. Alle 23.41 di martedì una scossa è stata avvertita nel capol… - MaglieriVito : @VivianaP1511 @repubblica Surriscaldamento globale, siccità, esondazioni di fiumi,caro bollette..... dovrà sistemar… - Bondjam17435637 : RT @GioChirilly: Sono 6 anni che un #terremoto ha distrutto il centro Italia, cinque inverni sotto la neve e gelo dentro casette di legno f… - Alessan04054902 : RT @GioChirilly: Sono 6 anni che un #terremoto ha distrutto il centro Italia, cinque inverni sotto la neve e gelo dentro casette di legno f… - Makumba40 : RT @GioChirilly: Sono 6 anni che un #terremoto ha distrutto il centro Italia, cinque inverni sotto la neve e gelo dentro casette di legno f… -

Una specie di boato, poi i mobili e l'intero edificio che trema: in centro, in periferia, ai piani bassi e a quelli piu' alti.secondi di scossa di, sono bastati a terrorizzare i genovesi poco prima della mezzanotte, alle ore 23.41. La scossa. di magnitudo 3.5 è stata registrata nell'entroterra genovese a 2 ...Undi lieve entità, duranto pochi secondi,al massimo, che però sono bastati a terrorizzare i genovesi poco prima della mezzanotte, in centro, in periferia, ai piani bassi e a quelli ...Dopo la scossa di 4.1 dello scorso 22 settembre, ieri sera alle 23.41 un'altra scossa nell'entroterra genovese avvertita anche in centro città. Lo sciame sismico è continuato nella notte ...Terremoto oggi Genova tanta paura ma zero danni a cose o persone come confermato anche dal governatore Toti. Leggi tutto Terremoto oggi Genova che terrorizza la popolazione. Una specie di boato, poi i ...