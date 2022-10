Suburra | arriva lo spin-off | cast | trama e uscita

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) In arrivo lo-off di: tutto quello che c’è da sapere sulla, ile quando uscirà la serie tv Netflix Grande notizia per i tantissimi fan della nota serie tvche negli anni ha conquistato un incredibile successo in termini di ascolti. Netflix ha annunciato una novità, ci sarà uno-off incentrato sui successivi eventi alla conclusione di. Spadino in(Screenshot da Facebook)Dopo l’annuncio in moltissimi si stanno chiedendo quando uscirà lo-off intitolato ‘eterna‘, una data esatta però non è stata ancora svelata. Per sapere quando saranno disponibili gli episodi della nuova serie tv è ancora presto, è stato però rivelato che le riprese sono ...