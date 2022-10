Quando accendere il riscaldamento: calendario 2022 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’autunno è ormai arrivato e con esso il cambio delle temperature. Con il freddo alle porte e le novità giunte dal governo sul risparmio energetico arrivano anche un po’ di dubbi su Quando accendere il riscaldamento.Il Ministero della Transizione Ecologica ha recentemente approvato un nuovo Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, per far fronte a un inverno pieno di incertezze con i prezzi del gas alle stelle.Il governo ha previsto, per affrontare con più serenità l’inverno, l’aumento degli stoccaggi di gas, che ha superato a fine settembre il 90%, e la diversificazione degli approvvigionamenti per ridurre la dipendenza dalla Russia. A questo si aggiunge il nuovo Regolamento UE che obbliga gli stati dell’Unione a ridurre i consumi di gas in caso di “Allerta UE” e introduce un’ulteriore riduzione “volontaria”.Da ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’autunno è ormai arrivato e con esso il cambio delle temperature. Con il freddo alle porte e le novità giunte dal governo sul risparmio energetico arrivano anche un po’ di dubbi suil.Il Ministero della Transizione Ecologica ha recentemente approvato un nuovo Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, per far fronte a un inverno pieno di incertezze con i prezzi del gas alle stelle.Il governo ha previsto, per affrontare con più serenità l’inverno, l’aumento degli stoccaggi di gas, che ha superato a fine settembre il 90%, e la diversificazione degli approvvigionamenti per ridurre la dipendenza dalla Russia. A questo si aggiunge il nuovo Regolamento UE che obbliga gli stati dell’Unione a ridurre i consumi di gas in caso di “Allerta UE” e introduce un’ulteriore riduzione “volontaria”.Da ...

