Il paranoico regime iraniano reprimerà le proteste o concederà qualcosa?

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) In mezzo alledi questi giorni, che in qualche modo segneranno il futuro della Repubblica islamica, è riapparso in pubblico Ali Khamenei, la Guida Suprema sulle cui condizioni di salute (non buone) si specula da tempo – anche durante queste manifestazioni, tra chi gli augurava la morte e chi minacciava altrettanto contro il figlio Mojtaba, in predicato di succedergli. Parlando durante una cerimonia all’Accademia delle forze dell’ordine, lunedì 3 ottobre, Khamenei ha rilanciato il solito playbook delsul coinvolgimento straniero (israeliano e statunitense) dietro alle manifestazioni, dimostrando parte dei grandi limiti dell’attuale establishment. La leadership è paranoica, isolata, centrata sul mantenimento del potere e teme un rovesciamento. La vicenda di Mahsa Amini – morta dopo il pestaggio subito in una ...