Harry e Meghan corrono ai ripari | ' Vogliono modificare la docu - serie e il libro | ma potrebbe essere troppo tardi'

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Cominciano a farsi sentire le prime frizioni tra i duchi di Sussex e Netflix . A meno di un mese dal loro ritorno in patria per i funerali della regina,sarebbero in disaccordo con la ...

Vanity Fair Italia

Cominciano a farsi sentire le prime frizioni tra i duchi di Sussex e Netflix . A meno di un mese dal loro ritorno in patria per i funerali della regina,sarebbero in disaccordo con la casa di produzione in merito alla cosu - serie in lavorazione e vorrebbero apportare delle modifiche. Secondo alcune fonti anonime riportate da Page Six, ...Tra l'altro la presenza dinon è sicura nemmeno alla cerimonia di incoronazione del nuovo re. Vedete questa fotoumilia, occhio al dettaglio - Guarda Il principe Harry e Meghan Markle: 1 milione di dollari alle donne che hanno bisogno di un sostegno Un inedito retroscena riguardante la casa Reale viene svelato in un libro. Si tratta di Meghan Markle che, al momento del suo matrimonio con il principe Harry, avrebbe sorpreso Re Carlo ...Attraverso il progetto di micro-sostegno VING e il loro podcast, Archetypes, la coppia ha già distribuito 1 milione di dollari in sovvenzioni da 1.000 dollari a donne ispiratrici che stanno cambiando ...