Disturbi dell’apprendimento diagnosticati al 5% degli studenti. Ma i piani didattici personalizzati spesso non vengono attuati (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dal 3 ottobre torna la settimana nazionale dedicata alla dislessia. In Italia sono oltre 524mila i bambini e i ragazzi cui è stato diagnosticato un disturbo dell’apprendimento. Stiamo parlando di circa il 5% degli studenti: una percentuale – secondo il presidente dell’Associazione italiana dislessia, Andrea Novelli – collocata nella soglia minima rispetto al manuale diagnostico statistico americano che prevede un’incidenza dal 5 al 12% della popolazione scolastica. La maggior parte dei ragazzi (dato raccolto all’anno scolastico 2020/2021) è dislessica (198.128); seguono i disortografici (117.849); i discalculici (108.577) e infine i disgrafici (99.769). Ma c’è un altro dato da prendere in considerazione: negli ultimi undici anni si è passati dallo 0,9% degli studenti dell’anno scolastico 2010/2011 al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dal 3 ottobre torna la settimana nazionale dedicata alla dislessia. In Italia sono oltre 524mila i bambini e i ragazzi cui è stato diagnosticato un disturbo. Stiamo parlando di circa il 5%: una percentuale – secondo il presidente dell’Associazione italiana dislessia, Andrea Novelli – collocata nella soglia minima rispetto al manuale diagnostico statistico americano che prevede un’incidenza dal 5 al 12% della popolazione scolastica. La maggior parte dei ragazzi (dato raccolto all’anno scolastico 2020/2021) è dislessica (198.128); seguono i disortografici (117.849); i discalculici (108.577) e infine i disgrafici (99.769). Ma c’è un altro dato da prendere in considerazione: negli ultimi undici anni si è passati dallo 0,9%dell’anno scolastico 2010/2011 al ...

