Dall’Olanda | «Il Napoli poteva segnare dieci gol all’Ajax | un’umiliazione»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilgol. Lo scrive il quotidiano AD non fa sconti. E anzi, non gradisce l’atteggiamento di Schreuder e Tadic. I lancieri – così scrive il noto giornale olandese – «sono stati presi in giro in tutti i modi dal» ma il capitano della squadra e l’allenatore si sono limitati a riferire che nello spogliatoio si percepiva fortemente la rabbia – sarebbe più corretto, dal punto di vista letterale, parlare di “furia” – dei calciatori della squadra. Il tecnico ha avuto almeno la saggezza e la dignità di ammettere non che la partita di ieri è stata «indegna della storia dell’Ajax». Per il resto, ci si aspettava almeno un po’ di autocritica. Per Ad non c’è stata. «Dopo la più grande sconfitta di sempre alla Johan Cruijff Arena, ...