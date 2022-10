Cristiana Capotondi svela la sua rottura con lo storico compagno Andrea Pezzi

GiusCandela : Cristiana Capotondi, io e Andrea Pezzi separati ma vicini (ANSA) - ROMA, 04 OTT - Cristiana Capotondi rivela, 'io e… - zazoomblog : Cristiana Capotondi papà figlia: chi è il fidanzato attuale dopo Andrea Pezzi? - #Cristiana #Capotondi #figlia: - NnelaRucci : Cristiana #Capotondi insegna come si può essere persona nota ma avere privacy, se la si vuole e se ci si contorna d… - Ingrid81632334 : Non c'entra con i nostri ma ho letto di Cristiana Capotondi e di Andrea Pezzi, di come lui gli sia stato vicino dur… - Gazzettino : #cristiana capotondi e #andrea pezzi: la castità, l'amore durato 16 anni e il mistero del padre di sua figlia -

Viene dato come se fosse semplice, ma fare bene l'amore per me è stata una conquista - ha concluso il compagno di- E' un mestiere! La società non ti spiega che ci vuole pazienza, ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Prima gravidanza per, da qualche giorno diventata mamma di una bimba. L'annuncio ufficiale della nascita della piccola è coinciso per l'attrice con quello della separazione del suo compagno storico, ...Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi non stanno più insieme: la piccola Anna è figlia di un altro uomo Cristiana Capotondi è diventata mamma lo scorso 16 settembre della piccola Anna. In una ...Cristiana Capotondi ha annunciato ufficialmente la nascita della sua prima figlia e la rottura con l’ex compagno Andrea Pezzi: ma chi è il suo fidanzato attuale e papà della bambina Di seguito tutti ...