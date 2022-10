Covid | in Campania cala il tasso di positività | più ricoveri in intensive

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –diordinari in calo in, in aumento invece l’occupazione delle terapie. E’ a due facce il volto del bollettinodi oggi. A fronte di 14.565 test i positivi sono stati 2.178 per undel 14,9% a fronte del 18,23 di ieri. Nei reparti ordinari ci sono 254 persone a fronte delle 264 di ieri. Mentre nellel’occupazione passa da 6 a 9 posti. Nessun nuovo decesso nelle ultime 48 ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il bollettino della Regionesulla pandemia- 19, con gli aggiornamenti di mercoledì 5 ottobre sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo ...In occasione dell'assemblea pubblica di Confcommercio, sul palco dell'auditorium della sede dell'Università Federico II di Napoli a San Giovanni ... 'Dopo due anni di profonda crisi da- ...Tasso di positività e ricoveri ordinari in calo in Campania, in aumento invece l'occupazione delle terapie intensive. È a due facce il volto del bollettino Covid di oggi.Tasso di positività e ricoveri ordinari in calo in Campania, in aumento invece l'occupazione delle terapie intensive. E' a due facce il volto del bollettino Covid di oggi. A fronte di 14.565 test i po ...