ilGiornale.it

... tra esagerazioni,e ovviamente imperdibili performance musicali. Non a caso, appena uscito, ... veicoli per la strada, strumenti musicali, l'entusiasmo dei fans, la magia dei, riverberi ...... ma io o scrivevo dio me ne stavo a casa") e che ha trasferito in pagina la sua enorme ... anche se negli ultimi tempi è diventata molto americana con tutte leche ne seguono, tipo la ... Concerti e follie sonore passando per 200 Motels. È Frank Zappa show La complessità della sua opera e la sua beffarda visione della vita e della musica deflagrano negli otto dischetti di The Mothers 1971, il box definitivo dei concerti al mitico ... insieme superano i ...