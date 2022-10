Basket, Champions League 2022/2023: risultati e classifiche (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I risultati e le classifiche della Champions League 2022/2023 di Basket. Riparte una nuova stagione della terza competizione FIBA per ordine di importanza. Anche quest’anno l’Italia verrà rappresentata da due formazioni: l’anno scorso furono Brindisi e Treviso, quest’anno saranno Banco di Sardegna Sassari e UNAHOTELS Reggio Emilia. Ecco quindi tutti i risultati delle partite, dai gironi alla finale, oltre alle relative classifiche. IL REGOLAMENTO classifiche GIRONI GRUPPO A SIG Strasbourg 0 Falco Vulcano Szombathely 0 UCAM Murcia 0 Tofas Bursa 0 GRUPPO B AEK 0 Pinar Karsiyaka 0 Telekom Baskets Bonn 0 UNAHOTELS Reggio Emilia 0 GRUPPO C Hapoel Holon 2 Legia Warszawa 1 Galatasaray Nef 0 Filou Oostende ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ie ledelladi. Riparte una nuova stagione della terza competizione FIBA per ordine di importanza. Anche quest’anno l’Italia verrà rappresentata da due formazioni: l’anno scorso furono Brindisi e Treviso, quest’anno saranno Banco di Sardegna Sassari e UNAHOTELS Reggio Emilia. Ecco quindi tutti idelle partite, dai gironi alla finale, oltre alle relative. IL REGOLAMENTOGIRONI GRUPPO A SIG Strasbourg 0 Falco Vulcano Szombathely 0 UCAM Murcia 0 Tofas Bursa 0 GRUPPO B AEK 0 Pinar Karsiyaka 0 Telekoms Bonn 0 UNAHOTELS Reggio Emilia 0 GRUPPO C Hapoel Holon 2 Legia Warszawa 1 Galatasaray Nef 0 Filou Oostende ...

