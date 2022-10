Venezia La guida ufficiale dei Gondolieri

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 4 ottobre 2022) È stata presentata “Venezia. Ladei”: uno scritto inedito e unico nel suo genere redatto grazie alla casa editrice lineadacqua insieme all’Associazionedi Venezia e al supporto di Terrazza Aperol. Si tratta di unache, per la prima volta, racchiude tutti i segreti e gli itinerari particolari della città, vista attraverso gli occhi di chi vive quotidianamente le acque dei suoi canali a bordo delle gondole: le preziose e storiche imbarcazioni simbolo della città di Venezia in tutto il mondo. Oltre a rappresentare un vero e proprio omaggio alla laguna, si tratta, anche, di un contributo esclusivo, infatti, per la prima volta in assoluto, isi uniscono ad una casa editrice per creare questa preziosaalla ...