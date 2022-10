Truffe agli anziani: i 10 consigli dei carabinieri per non incappare nei raggiri (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri da tutta la provincia relative a tentativi e Truffe vere e proprie agli anziani, i militari diffondono un volantino informativo con i consigli per non incappare nei raggiri. In occasione della festa dei nonni, celebrata il 2 ottobre, a Gandosso e Grumello del Monte, i comandanti di Stazione hanno fornito validi consigli finalizzati a prevenire e smascherare tentativi di truffa. Gli argomenti trattati hanno suscitato notevole interesse nella platea e, alle 240 persone presenti, sono stati distribuiti dei volantini antitruffa realizzati dal Comando Provinciale dei carabinieri di Bergamo. Ecco i consigli dei militari: – Non aprite agli sconosciuti e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo le numerose segnalazioni arrivate aida tutta la provincia relative a tentativi evere e proprie, i militari diffondono un volantino informativo con iper nonnei. In occasione della festa dei nonni, celebrata il 2 ottobre, a Gandosso e Grumello del Monte, i comandanti di Stazione hanno fornito validifinalizzati a prevenire e smascherare tentativi di truffa. Gli argomenti trattati hanno suscitato notevole interesse nella platea e, alle 240 persone presenti, sono stati distribuiti dei volantini antitruffa realizzati dal Comando Provinciale deidi Bergamo. Ecco idei militari: – Non apritesconosciuti e ...

FrontieraRieti : Prosegue la campagna informativa che l’Arma dei Carabinieri svolge in favore degli anziani, allo scopo di prevenire… - AnsaBasilicata : Truffe agli anziani: progetto Prefettura-Comune di Potenza. In due anni è raddoppiato il numero dei soggetti raggir… - SandraBattisti : Festa dei nonni, i carabinieri danno consigli agli anziani per non incappare nelle truffe - ilClandestinoTW : Truffe agli anziani, i Carabinieri di Anzio organizzano un incontro il 7 ottobre - CN24_tv : Anoia. Truffe agli anziani: incontro informativo tra cittadini e carabinieri ?? QUI ? -