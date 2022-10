Mattarella ad Assisi, ha acceso la lampada votiva sulla tomba di San Francesco (Di martedì 4 ottobre 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e' arrivato ad Assisi per partecipare alle celebrazioni in onore di San Francesco, patrono d'Italia. Ad accogliere il capo dello Stato sono stati il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) Il presidente della Repubblica Sergioe' arrivato adper partecipare alle celebrazioni in onore di San, patrono d'Italia. Ad accogliere il capo dello Stato sono stati il ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella si è recato ad #Assisi per la cerimonia di accensione della Lampada di San Francesco Il… - Avvenire_Nei : #Assisi Il presidente #Mattarella ha acceso la lampada di #SanFrancesco - elenabonetti : Nel giorno della festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, il Presidente Mattarella chiede nuovamente l’in… - GZoppini : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella si è recato ad #Assisi per la cerimonia di accensione della Lampada di San Francesco Il video: ht… - Viminale : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella si è recato ad #Assisi per la cerimonia di accensione della Lampada di San Francesco Il video: ht… -