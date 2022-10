La scuola non trova docenti di matematica: in cattedra un ingegnere in pensione (Di martedì 4 ottobre 2022) Succede anche questo nel mondo della scuola. Anzi, in realtà, la frequenza con cui accade è, purtroppo, in aumento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 ottobre 2022) Succede anche questo nel mondo della. Anzi, in realtà, la frequenza con cui accade è, purtroppo, in aumento. L'articolo .

CottarelliCPI : Corriere della Sera di oggi: aumentano i ricorsi al TAR per bocciature/cattivi voti a scuola. È una tendenza perico… - fanpage : Assorbenti igienici gratuiti nei bagni della scuola contro la “period poverty”: questa l’iniziativa lanciata da tre… - NicolaPorro : ?? Non c'è pace per i nostri bambini. Torna lo spettro della #mascherina a #scuola...?? - Nina_Sensi : @TheMagicJackass Fedora avrebbe dovuto preferire la scuola ma ahimè non andò così - inditorino : @Faber1958 @stanzaselvaggia I genitori di Renzi erano indagati in QUEL MOMENTO,non era notizia di 27 anni prima dat… -