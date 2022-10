Gli esperti: “Dopo il Covid atteso incremento notevole di influenza e Rsv” (Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA – “Veniamo da due stagioni influenzali in cui la virulenza di Sars-Cov 2, causa di Covid-19, ha spiazzato gli altri virus invernali, che hanno decisamente circolato meno”, in particolare “quello dell’influenza e quello respiratorio sinciziale (Rsv). Essendoci ora una maggiore suscettibilità nella popolazione”, quest’anno “possiamo avere un incremento notevole delle patologie causate da questi virus, compreso l’Rsv”. Così Giancarlo Icardi, professore ordinario di Igiene all’Università di Genova, a latere del Simposio ‘L’Rsv negli adulti. Il nemico nascosto’, nel corso del 55.esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) che si è appena concluso a Padova. In Italia si stimano, ogni anno, 400mila infezioni, 21mila ricoveri in ospedale e 3.700 ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA – “Veniamo da due stagionili in cui la virulenza di Sars-Cov 2, causa di-19, ha spiazzato gli altri virus invernali, che hanno decisamente circolato meno”, in particolare “quello dell’e quello respiratorio sinciziale (Rsv). Essendoci ora una maggiore suscettibilità nella popolazione”, quest’anno “possiamo avere undelle patologie causate da questi virus, compreso l’Rsv”. Così Giancarlo Icardi, professore ordinario di Igiene all’Università di Genova, a latere del Simposio ‘L’Rsv negli adulti. Il nemico nascosto’, nel corso del 55.esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) che si è appena concluso a Padova. In Italia si stimano, ogni anno, 400mila infezioni, 21mila ricoveri in ospedale e 3.700 ...

SkyTG24 : La puntura del #RagnoViolino può creare seri problemi. Come sta accadendo a #Roma, dal Laurentino al Portuense. La… - sole24ore : ?? #Missile nordcoreano sorvola il #Giappone, allarme aereo. Gli esperti: test per arma #nucleare intercontinentale… - petergomezblog : Gasdotto Nord Stream, i danni provocati dalle perdite? Gli esperti: “Il gas nell’atmosfera pari all’1% di tutto que… - FarsiPaolo : RT @martinsileno: Secondo gli esperti dovrei spendere 2500€ in nuovi elettrodomestici, per risparmiare 20€ l'anno - Giulia_Giunta : RT @martinsileno: Secondo gli esperti dovrei spendere 2500€ in nuovi elettrodomestici, per risparmiare 20€ l'anno -