Formazioni ufficiali Inter Barcellona | le scelte dei due tecnici

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ledimatch valido per la terza giornata della Champions League 2022-23: ledegli allenatori Queste ledi, terza sfida per i nerazzurri nella Champions League 2022-23:(3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi.(4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembelé. All.: Xavi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialSSLazio : #LazioWomen ????? La doppietta di Chatzinicolaou, il gol di Fuhlendorff: finisce 2-3, campo della Ternana espugnato!… - sportface2016 : #UCL, le formazioni ufficiali di #PortoLeverkusen - tcm24com : Le formazioni ufficiali di Ajax-Napoli #championsLeague #napoli #ajax #formazioniUfficiali - Fantacalcio : Le formazioni ufficiali di Inter-Barcellona, c'è Correa - Fantacalcio : UCL, Ajax-Napoli: le formazioni ufficiali -

F.C. Crotone

Commenta per primo Ecco ledi Ajax - Napoli (fischio d'inizio ore 21). Ajax : Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. Napoli : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, ...Ecco le: OLYMPIQUE MARSIGLIA (3 - 4 - 3) - Pau Lopez; Mbemba, Bailly, Balerdi, Clauss, Veretout, Guendouzi, Nuno Tavares; Cengiz Under, Alexis Sanchez, Harit. All.: Tudor. ... Crotone-Messina, le formazioni ufficiali Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La partita Latina - Calcio Giugliano di Martedì 4 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i trentaduesimi di finale della Copp ...