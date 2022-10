“Dc League of Super – Pets” svelati i primi 10 minuti in anteprima (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo essere stato presentato con successo all’ultima edizione del Giffoni Film Festival, DC League of Super-Pets, dal 4 ottobre arriva in Home Premiere Digitale per Warner Bros. Home Entertainment. Il nuovo film diretto da Jared Stern vede tra le voci italiane quella di Lillo che presta la propria voce a Krypto Superdog e Maccio Capatonda che doppia Asso il Bat-Segugio. “DC League of Super-Pets”: sinossi Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi Superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di ... Leggi su funweek (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo essere stato presentato con successo all’ultima edizione del Giffoni Film Festival, DCof, dal 4 ottobre arriva in Home Premiere Digitale per Warner Bros. Home Entertainment. Il nuovo film diretto da Jared Stern vede tra le voci italiane quella di Lillo che presta la propria voce a Kryptodog e Maccio Capatonda che doppia Asso il Bat-Segugio. “DCof”: sinossi Gli inseparabili migliori amici Kryptodog eman condividono gli stessipoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quandoman e il resto della Justicevengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di ...

