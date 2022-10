CikoStark : @sweetynb @RoyDeVita Tra 6 mesi vedremo. Intanto gradirei almeno questo: Via reddito di cittadinanza Pensioni minim… -

ilGiornale.it

...risorse derivanti dal PNRR e che nel corso del 2020 e 2021 Dogali ha beneficiato della... Per questoa chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in ...Con Dogali Sss, inoltre, è stata portata a termine anche l'operazione didel Piano ... Per questoa chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in ... "Chiediamo la revisione del processo". Svolta nel caso del Mostro di Firenze Gli avvocati Biscotti e Mazzeo denunciano un blocco che impedisce loro di accedere agli atti dei processi a carico di Pacciani e dei "compagni di merende" ...FIRENZE – Gli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo chiederanno alla Procura di Genova la revisione della sentenza di condanna del defunto “compagno di merende” Mario Vanni, al quale fu inflitto l ...