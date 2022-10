sportface2016 : #Carvajal risponde a #Xavi: '5 Champions in 9 anni non sono certo fortuna' - My7th2 : @SadStoks @riccardo_ric @MarcoLai_23 Ripeto il calcio è bello perché tutti hanno le loro opinioni, puoi mettere i c… -

Tiscali

"Le opinioni sono soggettive - è stata la replica a riguardo di Dani- Io penso che quando vinci 5 Champions in nove anni, la fortuna resta ai margini. Ilè fatto di risultati e vince ...Prima giornata: le formazioni Seconda giornata: le formazioni Gioca al Fantasy Footballd'... Real Madrid 2 - 3 Shakhtar Donetsk Real Madrid - Shakhtar Real Madrid : Lunin;, Militão, ... Calcio: Carvajal a Xavi 'Se vinci 5 Champions in 9 anni non è fortuna' 'Contano i risultati e in Europa siamo stati i migliori nei momenti chiave' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - C'è la Champions ma si respira già aria ...È ufficiale, l'allenatore Carlos Carvajal esonerato dall'Al-Wahda: per il tecnico di Allan non è bastata l'ultima vittoria ...