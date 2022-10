Mascherine covid, chi deve usarle e dove: i consigli degli esperti (Di domenica 2 ottobre 2022) Mentre i contagi covid aumentano in Italia con Rt e l’incidenza è in risalita nell’ultima settimana ecco come è meglio comportarsi sulla delicata questione delle Mascherine. Il ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l’obbligo di indossare le Mascherine in ospedale e Rsa. Per quanto riguarda bus, treni, metro Leggi su 2anews (Di domenica 2 ottobre 2022) Mentre i contagiaumentano in Italia con Rt e l’incidenza è in risalita nell’ultima settimana ecco come è meglio comportarsi sulla delicata questione delle. Il ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l’obbligo di indossare lein ospedale e Rsa. Per quanto riguarda bus, treni, metro

fattoquotidiano : Covid, il responsabile Sanità di FdI: “Vaccino solo agli anziani, stop all’obbligo per sanitari. Mascherine in ospe… - WRicciardi : usi di mascherine in locali chiusi ed affollati e frequentati da persone fragili va reso obbligatorio fino a quando… - GiovaQuez : Ministero della Salute al lavoro per proroga di un mese dell'obbligo di mascherine negli ospedali, ambulatori e Rsa #Covid_19 - TLight1111 : RT @TLight1111: @repubblica Infatti non ci sono più morti covid,contagiati (soprattutto vax),tamponi,bollettini terroristici quotidiani,mas… - TLight1111 : @repubblica Infatti non ci sono più morti covid,contagiati (soprattutto vax),tamponi,bollettini terroristici quotid… -