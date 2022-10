Lazio-Spezia 4-0 | doppietta di Milinkovic

(Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – Laall’Olimpico batte 4-0 lonella gara valida per l’ottava giornata di Serie A. A segnare Zaccagni al 12?, Romagnoli al 24?, quindiper-Savic, che mette la palla in rete al 62? e poi al 1? del recupero. Ciro Immobile calcia alto e sbaglia un rigore al 3?. Funweek.

SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Lazio 4-0 Spezia #SSFootball - DiMarzio : #SerieA | Le scelte ufficiali di #Sarri e #Gotti per la sfida tra @OfficialSSLazio e @acspezia - SkyTG24 : Serie A, Lazio-Spezia 4-0: gol di Zaccagni e Romagnoli e doppietta Milinkovic. HIGHLIGHTS - LaCittaSalerno : #SERIEA Lazio-Spezia 4-0, Milinkovic mattatore LEGGI QUI --> - SfoglioSport : +++ Serie A/ Lazio, poker allo Spezia +++ [SFOGLIOSPORT] - La Lazio cala il poker contro lo Spezia e vola a quota 1… -

ROMA - La Curva Sud intitolata a Tommaso Maestrelli, allenatore del primo scudetto che il 7 ottobre avrebbe compiuto 100 anni. Cerimonia prima del match tra. "Le polemiche per l'intitolazione della Curva Sud a mio padre Mi è sempre piaciuto lo sfottò tra Roma e, e anche babbo si divertiva e apprezzava. Lui aveva tantissimi tifosi ...batte4 - 0 (2 - 0)(4 - 3 - 3): Provedel, Lazzari (19' st Hysaj), Patric (1' st Gila), Romagnoli, Marusic, Milinkovic, Cataldi (33' st Marcos Antonio), Luis Alberto (28' st Vecino)...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...(Adnkronos) – La Lazio all’Olimpico batte 4-0 lo Spezia nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A. A segnare Zaccagni al 12', Romagnoli al 24', quindi doppietta per Milinkovic-Savic, che ...