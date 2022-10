Lazio batte Spezia 4 a 0 | Sarri a tre punti dalla vetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 2 ottobre 2022) Il lunch match dice: i biancocelesti strapazzano loall’Olimpico e si portano a tredal Napoli capolista. Un buon inizio di campionato per la squadra di, che nonostante qualche figuraccia in Europa tiene botta in campionato e supera di una lunghezza la Roma vincente ieri a San Siro. È la terza vittoria consecutiva, non era mai successo da quando l’ex tecnico della Juventus e del Chelsea siede sulla panchina biancoceleste.schiera dal primo minuto quella che in questo momento può essere definita la formazione tipo, con Luis Alberto preferito a Vecino come accade spesso quando i biancocelesti affrontano le piccole. Sugli scudi Mattia Zaccagni che ha realizzato il gol dell’1 a 0 dopo che Immobile – non al meglio e sostituito al sessantesimo – aveva sbagliato un calcio di ...