Lautaro Martinez tiene in ansia l’Inter: fastidio al flessore. Oggi i controlli (Di domenica 2 ottobre 2022) Piccolo problema fisico per Lautaro Martinez che ha accusato un fastidio al flessore della coscia Piove sul bagnato in casa Inter. Se non bastasse la sconfitta contro la Roma, la quarta in otto partite di campionato ecco che a tenere in ansia il mondo nerazzurro ci pensa Lautaro Martinez che, secondo il Corriere dello Sport, ha accusato un fastidio al flessore della coscia. “Dopo aver perso Lukaku (a rischio anche per la gara con il Sassuolo), adesso l’Inter trema anche per Lautaro. L’argentino, infatti, è uscito dal campo toccandosi il flessore della coscia. Sicuramente, quella con la Roma è stata una partita dispendiosa e per di più il “Toro” era rientrato solo mercoledì sera ... Leggi su intermagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Piccolo problema fisico perche ha accusato unaldella coscia Piove sul bagnato in casa Inter. Se non bastasse la sconfitta contro la Roma, la quarta in otto partite di campionato ecco che a tenere inil mondo nerazzurro ci pensache, secondo il Corriere dello Sport, ha accusato unaldella coscia. “Dopo aver perso Lukaku (a rischio anche per la gara con il Sassuolo), adessotrema anche per. L’argentino, infatti, è uscito dal campo toccandosi ildella coscia. Sicuramente, quella con la Roma è stata una partita dispendiosa e per di più il “Toro” era rientrato solo mercoledì sera ...

