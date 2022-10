Inter, ansia anche per Lautaro: problema muscolare, oggi i controlli (Di domenica 2 ottobre 2022) Altre brutte notizie per l’Inter. Dopo la sconfitta contro la Roma a San Siro e le parole di Simone Inzaghi sui tempi di recupero di Romelu... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 ottobre 2022) Altre brutte notizie per l’. Dopo la sconfitta contro la Roma a San Siro e le parole di Simone Inzaghi sui tempi di recupero di Romelu...

cuadrvdo : RT @fcin1908it: Inter in ansia per Lautaro: fastidio al flessore della coscia, oggi i controlli - RafaLeaoLove17 : RT @fcin1908it: Inter in ansia per Lautaro: fastidio al flessore della coscia, oggi i controlli - lesgeplis : @fcin1908it È difficile provare ansia per una squadra che ha fatto della deriva un credo #amala #Inter - ArmandaGelsomin : RT @fcin1908it: Inter in ansia per Lautaro: fastidio al flessore della coscia, oggi i controlli -