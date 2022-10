È un super Anguissa per il Napoli: i segreti dietro al suo rendimento e ai suoi gol (Di domenica 2 ottobre 2022) C’è un clima raggiante in casa Napoli dopo la vittoria contro il Torino di ieri. Si temeva che la sosta per le nazionali potesse interrompere il magic moment azzurro ma invece i ragazzi di Spalletti hanno giocato alle grande proseguendo la loro striscia positiva. È impossibile non soffermarsi però su un giocatore in particolare: si tratta di Zambo Anguissa, autore dei suoi primi due gol in Serie A, che portano già a tre il suo bottino stagionale considerando anche il gol al Liverpool in Champions. Un dato insolito considerando i suoi numeri in carriera: nella sua miglior stagione a livello realizzato ha realizzato 2 gol con la maglia del Villareal. Ciò, dunque, rende lo score del camerunense già un record personale che, però, non nasce in modo casuale. Foto: Getty Images- Festeggiamenti per il gol di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 ottobre 2022) C’è un clima raggiante in casadopo la vittoria contro il Torino di ieri. Si temeva che la sosta per le nazionali potesse interrompere il magic moment azzurro ma invece i ragazzi di Spalletti hanno giocato alle grande proseguendo la loro striscia positiva. È impossibile non soffermarsi però su un giocatore in particolare: si tratta di Zambo, autore deiprimi due gol in Serie A, che portano già a tre il suo bottino stagionale considerando anche il gol al Liverpool in Champions. Un dato insolito considerando inumeri in carriera: nella sua miglior stagione a livello realizzato ha realizzato 2 gol con la maglia del Villareal. Ciò, dunque, rende lo score del camerunense già un record personale che, però, non nasce in modo casuale. Foto: Getty Images- Festeggiamenti per il gol di ...

