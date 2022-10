Daniela Primon muore sbalzata dalla moto, incidente fatale in autostrada A13 per la fisiatra (Di domenica 2 ottobre 2022) E' morta senza mai riprendere conoscenza Daniela Primon , 65 anni fisiatra di Padova , rimasta vittima di un grave incidente stradale ieri mattina, primo ottobre. Parto in casa diventa tragedia: morta ... Leggi su leggo (Di domenica 2 ottobre 2022) E' morta senza mai riprendere conoscenza, 65 annidi Padova , rimasta vittima di un gravestradale ieri mattina, primo ottobre. Parto in casa diventa tragedia: morta ...

