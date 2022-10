Vietri sul Mare, il sindaco De Simone alla Gdf: ”Qui troppo strutture abusive” (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha scritto alla Guardia di Finanza affinché effettui dei controlli sul numero reale di strutture alberghiere presenti sul suo territorio. Secondo il primo cittadino infatti ci sarebbero casevacanze, B&B ed anche piccole strutture ricettive abusive, che sono presenti solo sui siti internet ma non sono registrate ufficialmente evadendo una serie di tributi come per esempio il versamento della tassa di soggiorno, danneggiando anche chi invece opera nella regolarità. Nella lettera al comando della Guardia di Finanza il primo cittadino, che lamenta la difficoltà a reperire un dato chiaro sulla accertata presenza di strutture ricettive, denuncia che ci sono ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIldisulGiovanni Deha scrittoGuardia di Finanza affinché effettui dei controlli sul numero reale dialberghiere presenti sul suo territorio. Secondo il primo cittadino infatti ci sarebbero casevacanze, B&B ed anche piccolericettive, che sono presenti solo sui siti internet ma non sono registrate ufficialmente evadendo una serie di tributi come per esempio il versamento della tassa di soggiorno, danneggiando anche chi invece opera nella regolarità. Nella lettera al comando della Guardia di Finanza il primo cittadino, che lamenta la difficoltà a reperire un dato chiaro sulla accertata presenza diricettive, denuncia che ci sono ...

