Urne vuote, come fermare un tragico trend? Qualcuno ci è riuscito (Di sabato 1 ottobre 2022) di Giovanni Papa A vedere il tragico esito di una consultazione elettorale politica, che ha marcato la più alta percentuale di non votanti dalla nascita delle Repubblica, il giorno dopo il voto non ci dovrebbe essere soddisfazione per alcun senziente amante della “partecipazione democratica”. In Italia evidentemente il dramma di quasi 4 italiani su 10 che non si sono sentiti rappresentati da una qualsiasi delle liste presenti sulla scheda elettorale, non riesce a trovare spazio, offuscato da titoloni che ignorandone la gravità, mettono in evidenza i successi relativi di partiti che, dove è andata bene, oggi rappresentano poco più di 1 elettore e mezzo su 10. Il calcolo è semplice e matematico, ma riesce a sfuggire anche alle più note testate giornalistiche, impegnate come sempre più a far quadrare i “conti” del proprio editore, piuttosto che ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) di Giovanni Papa A vedere ilesito di una consultazione elettorale politica, che ha marcato la più alta percentuale di non votanti dalla nascita delle Repubblica, il giorno dopo il voto non ci dovrebbe essere soddisfazione per alcun senziente amante della “partecipazione democratica”. In Italia evidentemente il dramma di quasi 4 italiani su 10 che non si sono sentiti rappresentati da una qualsiasi delle liste presenti sulla scheda elettorale, non riesce a trovare spazio, offuscato da titoloni che ignorandone la gravità, mettono in evidenza i successi relativi di partiti che, dove è andata bene, oggi rappresentano poco più di 1 elettore e mezzo su 10. Il calcolo è semplice e matematico, ma riesce a sfuggire anche alle più note testate giornalistiche, impegnatesempre più a far quadrare i “conti” del proprio editore, piuttosto che ad ...

ilfattoblog : Urne vuote, come fermare un tragico trend? Qualcuno ci è riuscito - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Un grido di sofferenza inascoltato che, in un passato neanche tanto lontano, era riuscito in parte ad essere raccolto (leg… - ilfattoblog : Un grido di sofferenza inascoltato che, in un passato neanche tanto lontano, era riuscito in parte ad essere raccol… - tommyiaq : RT @carloalberto: Urne piene, piazze vuote. - AndNotarnicola : RT @carloalberto: Urne piene, piazze vuote. -