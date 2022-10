Si è chiusa la stagione degli incendi: da nord a sud, dove sono i 60mila ettari di vegetazione sono andati in fumo (Di sabato 1 ottobre 2022) Quella appena conclusa è stata l’estate più calda degli ultimi 20 anni. Il Copernicus climate change service, il servizio per le previsioni metereologiche della Commissione europea, ha affermato che la temperatura è stata superiore alla media di 0,3 gradi. Non solo, l’agosto del 2022 è stato il terzo più caldo dal 1991 al 2020. E con le alte temperature, si sa, arrivano anche gli incendi. I vigili del fuoco hanno comunicato che dal 15 giugno al 30 settembre, nel corso della campagna antincendi boschiva, sono intervenuti 69.321 volte. Sempre secondo i dati forniti da Copernicus, ad oggi nel 2022 sono bruciati 58.044 ettari di vegetazione. Guardando ai grafici, si può notare una crescita costante della quantità di boschi ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Quella appena conclusa è stata l’estate più caldaultimi 20 anni. Il Copernicus climate change service, il servizio per le previsioni metereologiche della Commissione europea, ha affermato che la temperatura è stata superiore alla media di 0,3 gradi. Non solo, l’agosto del 2022 è stato il terzo più caldo dal 1991 al 2020. E con le alte temperature, si sa, arrivano anche gli. I vigili del fuoco hanno comunicato che dal 15 giugno al 30 settembre, nel corso della campagna antboschiva,intervenuti 69.321 volte. Sempre secondo i dati forniti da Copernicus, ad oggi nel 2022bruciati 58.044di. Guardando ai grafici, si può notare una crescita costante della quantità di boschi ...

