Serie B 2022/2023, Coda-Gudmundsson: il Genoa stende 2-0 la Spal al Mazza (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Genoa passa 2-0 al Mazza di Ferrara contro la Spal nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, grazie alle reti decisive realizzate da Massimo Coda ed Albert Gudmundsson. In virtù di questo risultato i rossoblù salgono al quarto posto a quattordici punti, mentre i biancazzurri restano undicesimi a quota nove. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite dimostra subito un buon approccio alla partita, facendosi vedere nella metà campo avversaria con Aramu e Coda. I biancazzurri, però, non stanno a guardare e replicano prima con Esposito e poi con una conclusione di Proia. A rompere l’equilibrio ci pensa il solito Massimo Coda, che al 19? raccoglie un ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilpassa 2-0 aldi Ferrara contro lanel match valevole per la settima giornata del campionato di, grazie alle reti decisive realizzate da Massimoed Albert. In virtù di questo risultato i rossoblù salgono al quarto posto a quattordici punti, mentre i biancazzurri restano undicesimi a quota nove. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite dimostra subito un buon approccio alla partita, facendosi vedere nella metà campo avversaria con Aramu e. I biancazzurri, però, non stanno a guardare e replicano prima con Esposito e poi con una conclusione di Proia. A rompere l’equilibrio ci pensa il solito Massimo, che al 19? raccoglie un ...

