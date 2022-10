Sbaglia il tiro a giro e viene sostituito: la reazione di Insigne fa il giro del web! (VIDEO) (Di sabato 1 ottobre 2022) Notte amara per Lorenzo Insigne in MLS. L’ex capitano del Napoli è ufficialmente fuori dalla corsa playoff. La sconfitta decisiva è quella subita contro l’Inter Miami, squadra di Gonzalo Higuain. L’argentino è stato anche l’autore del gol che ha condannato il Toronto. Finisce 0-1 il match della notte in MLS tra Toronto e Inter Miami. I Canadesi sono ora fuori dalla corsa playoff e il “Magnifico” si mostrato parecchio nervoso al termine dei 90?. Insigne aveva anche sfiorato il gol con il più classico dei tiri a giro. Insigne Sostituzione La sua frustrazione si è vista in campo dove è stato protagonista di una rissa sfiorata con un avversario e poi al momento della sostituzione. A un quarto d’ora dalla fine, Insigne è stato sostituito ed è andato diretto negli ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Notte amara per Lorenzoin MLS. L’ex capitano del Napoli è ufficialmente fuori dalla corsa playoff. La sconfitta decisiva è quella subita contro l’Inter Miami, squadra di Gonzalo Higuain. L’argentino è stato anche l’autore del gol che ha condannato il Toronto. Finisce 0-1 il match della notte in MLS tra Toronto e Inter Miami. I Canadesi sono ora fuori dalla corsa playoff e il “Magnifico” si mostrato parecchio nervoso al termine dei 90?.aveva anche sfiorato il gol con il più classico dei tiri aSostituzione La sua frustrazione si è vista in campo dove è stato protagonista di una rissa sfiorata con un avversario e poi al momento della sostituzione. A un quarto d’ora dalla fine,è statoed è andato diretto negli ...

