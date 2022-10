Salernitana: Ribery stile Pogba, la scelta del giocatore e i tempi di recupero (Di sabato 1 ottobre 2022) Franck Ribery è arrivato a Salerno per fare la differenza e quando è stato chiamato in causa le sue giocate e il suo carisma si sono fatti sentire eccome. Peccato che l’età e gli acciacchi del fenomeno francese siano maggiori delle sue giocate con la maglia granata. Ribery ha ancora una voglia matta di giocare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ribery sbarca a Firenze, pronto per le visite mediche Il giudice sportivo assegna i tre punti a tavolino alla Salernitana Milan-Fiorentina: Ibrahimovic ko, Ribery e altri tre ancora in dubbio La Salernitana vince ancora, il riepilogo della Serie B Probabili formazioni Monza-Salernitana, Serie B La Salernitana ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Franckè arrivato a Salerno per fare la differenza e quando è stato chiamato in causa le sue giocate e il suo carisma si sono fatti sentire eccome. Peccato che l’età e gli acciacchi del fenomeno francese siano maggiori delle sue giocate con la maglia granata.ha ancora una voglia matta di giocare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sbarca a Firenze, pronto per le visite mediche Il giudice sportivo assegna i tre punti a tavolino allaMilan-Fiorentina: Ibrahimovic ko,e altri tre ancora in dubbio Lavince ancora, il riepilogo della Serie B Probabili formazioni Monza-, Serie B La...

