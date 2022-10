Russia, rapper Walkie si suicida per non andare in guerra in Ucraina: "Non sono pronto a uccidere" (Di sabato 1 ottobre 2022) Il 27enne aveva registrato un videomessaggio, pubblicato sul suo account Telegram, in cui dicevadi non voler usare le armi per nessun ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 ottobre 2022) Il 27enne aveva registrato un videomessaggio, pubblicato sul suo account Telegram, in cui dicevadi non voler usare le armi per nessun ...

