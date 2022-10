Ron e il mistero sulla sua presunta omosessualità e l’amore per Lucio Dalla (Di sabato 1 ottobre 2022) Ron, nome d’arte di Rosalino Cellammare, è uno dei cantanti italiani più noti e amati dal grande pubblico, ospite oggi a Domenica In, dato che è uno degli ospiti della puntata di questo 30 gennaio della trasmissione di Mara Venier e non mancherà sicuramente la domanda su Ron e Lucio Dalla Se della sua carriera e biografia si sa praticamente tutto, la sua vita privata è invece avvolta nel mistero. A quanto risulta, infatti, non è sposato e non ha figli. Non si sa nulla, quindi, di un suo matrimonio e, anzi, sono spesso circolate voci, rumors e indiscrezioni riguardo una sua presunta omosessualità. Chiacchiere e illazioni amplificate Dalla sua nota riservatezza e dall’assenza di qualsiasi volontà di apparire nel mondo del gossip o dello spettacolo. Da anni circola la voce secondo cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Ron, nome d’arte di Rosalino Cellammare, è uno dei cantanti italiani più noti e amati dal grande pubblico, ospite oggi a Domenica In, dato che è uno degli ospiti della puntata di questo 30 gennaio della trasmissione di Mara Venier e non mancherà sicuramente la domanda su Ron eSe della sua carriera e biografia si sa praticamente tutto, la sua vita privata è invece avvolta nel. A quanto risulta, infatti, non è sposato e non ha figli. Non si sa nulla, quindi, di un suo matrimonio e, anzi, sono spesso circolate voci, rumors e indiscrezioni riguardo una sua. Chiacchiere e illazioni amplificatesua nota riservatezza e dall’assenza di qualsiasi volontà di apparire nel mondo del gossip o dello spettacolo. Da anni circola la voce secondo cui ...

HINOREIMIKO : qualcuno ha per caso preso il primo volume di ghost girl e di Il mistero di Ron Kamonohashi???? Perché io si ???????????? - _DrCommodore : Nuove uscite J-POP: art book di The Promised Neverland e Il mistero di Ron Kamohashi - - AkibaGamers : J-POP Manga annuncia che da domani, 28 settembre, saranno disponibili The Promised Neverland Art Book World e Il mi… - JPOPMANGA : RT @RevenewsI: .@JPOPMANGA annuncia l'uscita dell'art book di 'The Promised Neverland' e de 'Il mistero di Ron Kamonohashi 1' - RevenewsI : .@JPOPMANGA annuncia l'uscita dell'art book di 'The Promised Neverland' e de 'Il mistero di Ron Kamonohashi 1' -