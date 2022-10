Qualifiche Gp Singapore: la pole è di Leclerc (Di sabato 1 ottobre 2022) Oggi 1 Ottobre si sono corse le Qualifiche del GP di Singapore di Formula 1. È stata una bellissima gara di qualifica a Singapore, in una sessione in cui le vetture sono finite su gomme lisce e asfalto bagnato sempre in miglioramento e al limite. Tanti erano i rischi che Max Verstappen non poteva andare oltre l’ottavo posto in griglia, mentre Charles Leclerc, Checo Pérez e Lewis Hamilton erano in lotta per la pole. Ha conquistato la pole di Singapore pronto per la gara di domani Leclerc. Libere 3 Gran Premio Singapore: la pioggia non ferma Leclerc Qualifiche Gp Singapore: che cosa ha detto Sainz? La lotta è stata incredibile e il Monaco è sceso di 0,022 al Messicano e di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 ottobre 2022) Oggi 1 Ottobre si sono corse ledel GP didi Formula 1. È stata una bellissima gara di qualifica a, in una sessione in cui le vetture sono finite su gomme lisce e asfalto bagnato sempre in miglioramento e al limite. Tanti erano i rischi che Max Verstappen non poteva andare oltre l’ottavo posto in griglia, mentre Charles, Checo Pérez e Lewis Hamilton erano in lotta per la. Ha conquistato ladipronto per la gara di domani. Libere 3 Gran Premio: la pioggia non fermaGp: che cosa ha detto Sainz? La lotta è stata incredibile e il Monaco è sceso di 0,022 al Messicano e di ...

