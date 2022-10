Napoli-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Torino, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. La capolista ospita i granata che sono reduci da un momento di flessione. La squadra partenopea vuole però restare al comando della classifica e al Maradona sarà sostenuta dai tifosi che sognano quest’anno lo scudetto. Appuntamento alle ore 15 di sabato 1 ottobre, chi riuscirà a vincere? Napoli-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ile isudi, match valido per l’ottava giornata di. La capolista ospita i granata che sono reduci da un momento di flessione. La squadra partenopea vuole però restare al comando della classifica e al Maradona sarà sostenuta dai tifosi che sognano quest’anno lo scudetto. Appuntamento alle ore 15 di sabato 1 ottobre, chi riuscirà a vincere?sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace.

