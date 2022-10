Mourinho fa festa | da squalificato prima vittoria contro l'Inter e contro Inzaghi

(Di sabato 1 ottobre 2022) Joséquesta volta è un ex indigesto per l': la Roma batte i nerazzurri a San Siro ed è la...

AltairLouis : Per #Mourinho con l' #Inter è sempre festa ?? #InterRoma 1-2 -

Sport Fanpage

... sarà presentato alla 17esima edizione delladel Cinema di Roma in programma dal 13 al 23 ...: "Non mi piace molto ma compratela, ci servono i soldi"... s'incontreranno a Milano dal 21 al 23 ottobre 2022 per una grandedella creatività su pelle, ... L'ultima sua opera è stata fatta su Jose. Simo SNT (Italia): è l'unico tatuatore europeo a ... La triste festa di compleanno di Essien, si presentarono solo in due: Ognuno pensa a sé RASSEGNA STAMPA - Dopo due settimane d'astinenza, la Serie A è pronta a tornare. Per la felicità di tutti gli appassionati di questo sport, tra cui Gli Autogol. Il trio ...Michael Essien conserva gelosamente una foto: gli ricorda una grande delusione all’interno di uno spogliatoio di stelle, ma anche i volti di ...