Lo studente al sindaco | «Piove troppo assai | chiudi le scuole» La replica è tutta da ridere

(Di sabato 1 ottobre 2022) «Emergenza meteo tra il serio e il faceto… e il comico». Così ildi San Giorgio a Cremano, nel napoletano, Giorgio Zinno, ha descritto in un post su Facebook il suo scambio di messaggi con gli studenti della città che gli chiedevano di chiudere lea causa del maltempo. In particolare, il primo cittadino ha preso spunto dalla richiesta, quasi una supplica, di un ragazzo che sollecitava l’ordinanza perché «». Uno strafalcione che Zinno ha preso come spunto per chiarire le sue scelte in caso di maltempo, divulgando anche la risposta offerta allo: «? E come chiudo lese scrivete così? Dovreste andarci anche il pomeriggio….». Lo scambio di messaggi tra il...

ciropellegrino : A Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio a Cremano, #Napoli, arriva un messaggio da uno studente che gli chi… - ScorpioAngel_ : RT @ciropellegrino: A Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio a Cremano, #Napoli, arriva un messaggio da uno studente che gli chiede… - maximussan : RT @ciropellegrino: A Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio a Cremano, #Napoli, arriva un messaggio da uno studente che gli chiede… - AldoSalvade : RT @ciropellegrino: A Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio a Cremano, #Napoli, arriva un messaggio da uno studente che gli chiede… - AlfonsoFofo60 : RT @ciropellegrino: A Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio a Cremano, #Napoli, arriva un messaggio da uno studente che gli chiede… -

'Per me si tratta di un bel problema - argomenta Antonio Salvati ,universitario di 21 ... presidente della Federazione del Commercio - proveremo un'ulteriore mediazione col. Avremmo ...Non solo il giovanenon si sarebbe mai aspettato una risposta dalGiorgio Zinno , ma di certo non avrebbe mai creduto a quello che Zinno ha effettivamente scritto: 'Troppo assai E ...“In caso di mancato intervento delle Ferrovie – conclude amareggiato il sindaco – saremo costretti ad intervenire come Comune”. La stazione di Celle di Bulgheria è utilizzata quotidianamente da ...Sospeso il servizio di trasporto per gli studenti oggi a Roccamena ... paese e a Corleone oggi resteranno a casa per decisione del sindaco di Bisacquino Pippo Palmeri, che ha firmato un ...