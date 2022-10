LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: parte la terza sessione di prove libere, caccia alla Q2! (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.11 In difficoltà la Aprilia, sia per Espargaró (16° nelle FP3, 13° nella combinata) che per Viñales (17esimo nelle FP3, 15esimo nella combinata). 6.08 Sinora il miglior giro delle FP3 è stato registrato da Luca Marini, 1:31.038; prove di passo gara per tutti (con ottimi risultati anche per Bagnaia, Quartararo e Bastianini), il meteo lo consente. Verso la fine della sessione si penserà ai time attack. 6.05 Ribadiamo al momento i dieci classificati per la Q2, frutto dei tempi della combinata: 1 Johann Zarco 2 Francesco Bagnaia 3 Jorge Martin 4 Marc Marquez 5 Fabio Quartararo 6 Jack Miller 7 Luca Marini 8 Miguel OLIVEira 9 Alex Rins 10 Franco Morbidelli 6.02 prove di passo gara per i piloti; solo Jorge Martin sinora ha migliorato il suo tempo in ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.11 In difficoltà la Aprilia, sia per Espargaró (16° nelle FP3, 13° nella combinata) che per Viñales (17esimo nelle FP3, 15esimo nella combinata). 6.08 Sinora il miglior giro delle FP3 è stato registrato da Luca Marini, 1:31.038;di passo gara per tutti (con ottimi risultati anche per Bagnaia, Quartararo e Bastianini), il meteo lo consente. Verso la fine dellasi penserà ai time attack. 6.05 Ribadiamo al momento i dieci classificati per la Q2, frutto dei tempi della combinata: 1 Johann Zarco 2 Francesco Bagnaia 3 Jorge Martin 4 Marc Marquez 5 Fabio Quartararo 6 Jack Miller 7 Luca Marini 8 Miguel Oira 9 Alex Rins 10 Franco Morbidelli 6.02di passo gara per i piloti; solo Jorge Martin sinora ha migliorato il suo tempo in ...

