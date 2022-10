LIVE Moto2 | GP Thailandia 2022 in DIRETTA | cominciano le qualifiche con la Q1 | presenti Dalla Porta | Vietti | Zaccone | Antonelli e Corsi

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.40 Caduta per Keminth Kubo in curva 9; Lorenzosi migliora, prova a conquistare una delle prime quattro posizioni. 8.38 1:36.038 il tempo di, 0.128 il distacco di Kubo: First laps in Celestinoputs himself at the top of the pack #ThaiGP pic.twitter.com/Z5Y74RPXtd — MotoGP (@MotoGP) October 1,8.36 Primi giri realizzati dai piloti, prime quattro posizioni (utili per l’accesso alla Q2) occupate nell’ordine da Celestino, Keminth Kubo, Bo Bendsneyder e Joe Roberts. 8.33 Resta ancora ai box Simone, tutti gli altri piloti sono in pista. Solo qualche giro per l’azzurro nelle FP3, non prenderà parte alle. 8.30 AL VIA LE ...