Inter Roma 1-1 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Allo stadio San Siro, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 5? Tentativo– Lautaro colpisce di testa sul cross di Calhanoglu, ma Rui Patricio blocca senza problemi. 11? GOL ANNULLATO – Dzeko trova il destro vincente, ma il gol viene annullato dal VAR per posizione di fuorigioco. 21? Occasione– Fantastica conclusione di Calhanoglu dalla distanza, palla al lato di un soffio. 30? GOL DELL’– Rete di Dimarco, bravissimo a farsi ...

GoalItalia : Mostrare a San Siro il numero 21: il suo ?? Sembrava dover approdare all'Inter. Segna per la Roma ?? - OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 211 contro l'Inter ?? - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - liviozeta929 : @FBiasin Inter-Roma 2-0 Di Marco, Dybala. - DatodiPaola : @tartaxruga Inter-Roma (o Napoli-Torino?) -

... esterno della, ha parlato dopo il primo tempo della sfida contro l': le sue dichiarazioni Leonardo Spinazzola ha parlato a Dazn al termine del primo tempo di. LE PAROLE - "...Mourinho (squalificato) Dove vederein tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato per le 18:00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i ...è stata una delle poche avanzate della Roma 21' Tiro potente di Calhanoglu dai 25 metri defilati: di poco sul fondo 18' Ritmi bassi in avvio, la Roma fatica a conquistare palla che viene mossa ...Andati in scena i primi 45 minuti della sfida di San Siro tra Inter e Roma, con un bel botta e risposta che vede le due squadre sul punteggio di 1-1 all'intervallo.