“Gli italiani hanno votato contro l’austerità imposta dall’Ue: il Recovery non la supera. Governo Meloni? Faccia più deficit in cambio di una vera revisione della spesa” (Di sabato 1 ottobre 2022) Anche in questa tornata elettorale, come nel 2018, circa il 60% dei voti è andato a forze politiche fortemente critiche nei confronti delle regole di bilancio europee. “I cittadini esprimono il loro dissenso e disagio abbracciando partiti che lo traducono in una richiesta di radicale modifica delle attuali regole di ‘convivenza fiscale'”, è la lettura di Gustavo Piga, ordinario di Economia Politica a Tor Vergata, membro del comitato scientifico dell’Ufficio parlamentare di bilancio e autore di L’Interregno, una terza via per l’Italia e l’Europa (Hoepli). l’austerità imposta dal Fiscal compact, il patto intergovernativo del 2012 sul pareggio di bilancio, ha fallito e ha contribuito a far rimanere l’Italia “grande malato” dell’area euro, ribadisce l’ex presidente Consip. Il Recovery plan non ha cambiato le carte in tavola: anzi, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Anche in questa tornata elettorale, come nel 2018, circa il 60% dei voti è andato a forze politiche fortemente critiche nei confronti delle regole di bilancio europee. “I cittadini esprimono il loro dissenso e disagio abbracciando partiti che lo traducono in una richiesta di radicale modifica delle attuali regole di ‘convivenza fiscale'”, è la lettura di Gustavo Piga, ordinario di Economia Politica a Tor Vergata, membro del comitato scientifico dell’Ufficio parlamentare di bilancio e autore di L’Interregno, una terza via per l’Italia e l’Europa (Hoepli).dal Fiscal compact, il patto intergovernativo del 2012 sul pareggio di bilancio, ha fallito e ha contribuito a far rimanere l’Italia “grande malato” dell’area euro, ribadisce l’ex presidente Consip. Ilplan non ha cambiato le carte in tavola: anzi, ha ...

matteosalvinimi : La “cattiva influenza” di Salvini preoccupa l’ex presidente della Commissione Europea? Gli italiani hanno votato, i… - matteosalvinimi : Si chiama DEMOCRAZIA e bisognerebbe averne rispetto: gli Italiani hanno scelto, e io non vedo l’ora che il nuovo Go… - CarloCalenda : Nel mentre nove pagine di @repubblica sul futuro del @pdnetwork. Argomento che come è noto è in cima ai pensieri di… - s_trillina : @kantcarmelo Forse un primo passo sarebbe se gli italiani potessero informarsi da una stampa decente. Non da una ch… - VinceFerretti : RT @GiorgiaMeloni: La propaganda di demonizzazione contro di noi ha inasprito animi e diviso gli italiani. Noi lavoreremo per unirli: non è… -