F.1, GP Singapore - Ferrari in pole con Charles Leclerc (Di sabato 1 ottobre 2022) Charles Leclerc ha avuto la meglio in una qualifica particolarmente serrata. Il monegasco della Ferrari ha conquistato la pole position con un tempo di 1:49.412, facendo meglio di Sergio Perez per solo 22 millesimi di secondo. Terza posizione per Lewis Hamilton, a soli 54 millesimi dal colpaccio sul Marina Bay Circuit. Quarto Carlos Sainz, a poco più di un decimo. Condizioni miste. Non è stata certo una sessione di facile interpretazione. Dopo la pioggia caduta nel pomeriggio, i piloti sono arrivati in qualifica dopo aver disputato una terza sessione di libere praticamente dimezzata, usando solo gomme da bagnato. La pista si è asciugata gradualmente per tutta l'ora di qualifiche e solamente in Q3 ha avuto senso montare le gomme slick per dare l'assalto alla pole. Alla fine, ad avere la meglio è stato ... Leggi su quattroruote (Di sabato 1 ottobre 2022)ha avuto la meglio in una qualifica particolarmente serrata. Il monegasco dellaha conquistato laposition con un tempo di 1:49.412, facendo meglio di Sergio Perez per solo 22 millesimi di secondo. Terza posizione per Lewis Hamilton, a soli 54 millesimi dal colpaccio sul Marina Bay Circuit. Quarto Carlos Sainz, a poco più di un decimo. Condizioni miste. Non è stata certo una sessione di facile interpretazione. Dopo la pioggia caduta nel pomeriggio, i piloti sono arrivati in qualifica dopo aver disputato una terza sessione di libere praticamente dimezzata, usando solo gomme da bagnato. La pista si è asciugata gradualmente per tutta l'ora di qualifiche e solamente in Q3 ha avuto senso montare le gomme slick per dare l'assalto alla. Alla fine, ad avere la meglio è stato ...

Eurosport_IT : ?????????????? ???? ??????????????! ???????? Charles Leclerc e la Ferrari ringraziano Verstappen e si prendono la 9a pole nel 2022! Sai… - sportmediaset : Leclerc: 'Felice per la pole. Possiamo vincere la gara, ne sono sicuro' #Leclerc #Ferrari #Singapore #F1 - mvltividsx : RT @DilettaColombo: La reazione di Verstappen dopo l'errore della Red Bull in qualifica conferma una sensazione che ho sempre avuto. Ci fos… - emma_cl16 : RT @DilettaColombo: La reazione di Verstappen dopo l'errore della Red Bull in qualifica conferma una sensazione che ho sempre avuto. Ci fos… - Lele312T : RT @DilettaColombo: La reazione di Verstappen dopo l'errore della Red Bull in qualifica conferma una sensazione che ho sempre avuto. Ci fos… -