(Di sabato 1 ottobre 2022) L'exntino Giorgio, ora in forza al LosFC in MLS, riconosce ildella sua squadra, ma sottolinea l'importanza...

sportli26181512 : Ex Juve, Chiellini a Los Angeles: 'Qui buon livello, ma...' VIDEO: L'ex juventino Giorgio Chiellini, ora in forza a… - K0RM4 : @CortezXVII Chiellini è ancora alla Juve? - EvertonMunster : RT @deatoffees: Onestamente un conto è fare il patto scudetto con Buffon, Chiellini , Barzagli, Marchisio e Mandzukic , un altro è con desc… - lazebrafelice : @FabRavezzani Quindi Bernardeschi Chiellini Dybala e Morata Zakaria giocano ancora nella Juve? Un po' di onestà int… - wazzaCN : @LeoDaVenezia ahhahahahha la juve più scarsa, il milan più scarso, questo è il tuo sapere di calcio? una squadra co… -

ilBianconero

L'ex difensore della, Giorgio, ora in forza al Los Angeles FC, riconosce il buon livello della sua squadra ma sottolinea l'importanza ......il miglior modo per iniziare a far sì che le nostre idee siano ascoltate dalle autorità che governano il calcio' ha detto l'ex capitano della, oggi in forza al Los Angeles Fc, GiorgioBonucci tra Juventus e Nazionale: due maglie e prestazioni troppo diverse quelle mostrate in campo, top con l'Italia e flop in bianconero ...Dopo la sosta nel segno della solidità. Allegri avanti con la difesa a tre: Bonucci e anche Bremer sono già abituati ...