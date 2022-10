Compromesso-Viminale, chi spunta per il ministero: una enorme sorpresa (Di sabato 1 ottobre 2022) La squadra del centrodestra è quasi pronta. Giorgia Meloni, leader del partito che ha ottenuto più voti, non intende deludere i cittadini. E così ogni casella, ogni ministero, sarà ben ragionato. E lo stesso ragionamento ha fatto Matteo Salvini. Eppure ci sono poltrone più delicate di altre. Oltre agli Esteri e alla Difesa, sul tavolo di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia c'è l'incognita Viminale. Per Fratelli d'Italia l'ideale sarebbe nominare un tecnico o, in caso, un fedelissimo della Lega. Mentre per Salvini si aprirebbero le porte della vicepresidenza del Consiglio. Vicepresidenza che potrebbe spettare anche al numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. Altra ipotesi su cui gli alleati stanno ragionando è quella di spacchettare il ministero dell'Economia in Tesoro e Finanze. Tesi respinta però dai diretti interessati ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) La squadra del centrodestra è quasi pronta. Giorgia Meloni, leader del partito che ha ottenuto più voti, non intende deludere i cittadini. E così ogni casella, ogni, sarà ben ragionato. E lo stesso ragionamento ha fatto Matteo Salvini. Eppure ci sono poltrone più delicate di altre. Oltre agli Esteri e alla Difesa, sul tavolo di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia c'è l'incognita. Per Fratelli d'Italia l'ideale sarebbe nominare un tecnico o, in caso, un fedelissimo della Lega. Mentre per Salvini si aprirebbero le porte della vicepresidenza del Consiglio. Vicepresidenza che potrebbe spettare anche al numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. Altra ipotesi su cui gli alleati stanno ragionando è quella di spacchettare ildell'Economia in Tesoro e Finanze. Tesi respinta però dai diretti interessati ...

