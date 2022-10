Beppe Grillo condannato per diffamazione contro un’ex parlamentare del Pd (Di sabato 1 ottobre 2022) Beppe Grillo è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di un’ex deputata del Partito democratico. Lo ha deciso la corte d’appello di Bari, che ha ribaltato la sentenza di primo grado in cui il fondatore del Movimento 5 stelle era stato assolto. Il caso riguarda le dichiarazioni fatte dal comico genovese durante una puntata della trasmissione “Anno Zero” del 9 giugno 2011, pochi giorni prima del referendum su acqua pubblica. Grillo aveva accusato la parlamentare barese Cinzia Capano di aver sostanzialmente boicottato, insieme ad altri parlamentari Pd, la consultazione popolare a vantaggio delle lobby della privatizzazione dell’acqua. Sotto accusa era il mancato accorpamento del referendum e del voto amministrativo del maggio 2011 in un unico election ... Leggi su tpi (Di sabato 1 ottobre 2022)è statoperaggravata nei confronti dideputata del Partito democratico. Lo ha deciso la corte d’appello di Bari, che ha ribaltato la sentenza di primo grado in cui il fondatore del Movimento 5 stelle era stato assolto. Il caso riguarda le dichiarazioni fatte dal comico genovese durante una puntata della trasmissione “Anno Zero” del 9 giugno 2011, pochi giorni prima del referendum su acqua pubblica.aveva accusato labarese Cinzia Capano di aver sostanzialmente boicottato, insieme ad altri parlamentari Pd, la consultazione popolare a vantaggio delle lobby della privatizzazione dell’acqua. Sotto accusa era il mancato accorpamento del referendum e del voto amministrativo del maggio 2011 in un unico election ...

matteorenzi : Beppe Grillo è stato condannato oggi per diffamazione come già accaduto al pregiudicato Marco Travaglio. Ci insulta… - beppe_grillo : La città olandese di Haarlem è la prima al mondo a vietare la pubblicità di carne nei luoghi pubblici. Leggete qui! - fattoquotidiano : Beppe Grillo condannato in Appello: “Ad Anno Zero nel 2011 ha diffamato l’ex parlamentare del Pd Cinzia Capano” - mauroquesito63 : RT @matteorenzi: Beppe Grillo è stato condannato oggi per diffamazione come già accaduto al pregiudicato Marco Travaglio. Ci insultavano in… - Laila76913893 : RT @matteorenzi: Beppe Grillo è stato condannato oggi per diffamazione come già accaduto al pregiudicato Marco Travaglio. Ci insultavano in… -