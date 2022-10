ATP 250 Sofia: Sinner e Musetti a caccia di una finale tutta italiana (Di sabato 1 ottobre 2022) In attesa di vivere, almeno nelle speranze di questa vigilia che si accinge a esaurirsi, una finalissima tutta italiana nelle capitale di Bulgaria. Gli ATP 250 di Sofia manderanno in campo, nella giornata odierna, le due semifinali che decideranno chi si giocherà il titolo di questo torneo del tennis internazionale. C’è un unico comun denominatore in questa doppia sfida: in entrambe i match, infatti, sarà protagonista un tennista azzurro. Da una parte del tabellone Jannik Sinner, detentore di questo titolo dallo scorso anno, mentre nell’altro emisfero del programma c’è un ottimo Lorenzo Musetti che tenterà di ghermire il pass per giocarsi l’allora bulgaro. Ecco le ultime dagli incontri, il programma e la diretta televisiva. ATP 250 Sofia: il programma delle due sfide Due quarti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) In attesa di vivere, almeno nelle speranze di questa vigilia che si accinge a esaurirsi, una finalissimanelle capitale di Bulgaria. Gli ATP 250 dimanderanno in campo, nella giornata odierna, le due semifinali che decideranno chi si giocherà il titolo di questo torneo del tennis internazionale. C’è un unico comun denominatore in questa doppia sfida: in entrambe i match, infatti, sarà protagonista un tennista azzurro. Da una parte del tabellone Jannik, detentore di questo titolo dallo scorso anno, mentre nell’altro emisfero del programma c’è un ottimo Lorenzoche tenterà di ghermire il pass per giocarsi l’allora bulgaro. Ecco le ultime dagli incontri, il programma e la diretta televisiva. ATP 250: il programma delle due sfide Due quarti ...

Eurosport_IT : ?????????????? ?????????????? ?????? ???? ???????????? ???????????????? ?????? Con la sconfitta di Ruud nell'ATP 250 di Seoul, da lunedì Rafa Nadal sa… - SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS #Atp Sofia 250, #Sinner vince e va in semifinale: battuto l'australiano #Vukic in due set 6-2, 6-3 #SkySport #SkyTennis - ItaliaTeam_it : ALEEEEEEEEE ???? Lorenzo Sonego fa suo il torneo ATP 250 di Metz! Battuto in finale Bublik 7-6 6-2! ?? #ItaliaTeam |… - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv per Nishioka ???? vs Kovacevic ????, seconda semifinale del torneo Atp 250 di Seoul: chi vince affronta Denis Shapovalov! - Tenniscircus : ATP 250 Sofia Quarti di Finale, Sinner resta imbattuto in Bulgaria, sorride anche Musetti - -