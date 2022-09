WTA Tallinn 2022 | derby estone in semifinale | avanti anche Bencic e Krejcikova

(Di venerdì 30 settembre 2022) Si sono delineate le semifinali del torneo WTA di. Continua il cammino delle due tenniste di casa, Anett Kontaveit e Kaia Kanepi, che si affronteranno ora in un. Nell’altra parte del tabellone, invece, si affronteranno Belindae Barbora. Kontaveit ha sconfitto nei quarti di finale la belga Bonaventure con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dopo quasi due ore di gioco; mentre Kanepi ha superato dopo un match molto tirato la ceca Muchova al tie-break del terzo set per 6-2 3-6 7-6 dopo quasi due ore e mezza. Molto più comodo il successo della svizzera Belinda, che ha superato la croata Vekic con un netto 6-4 6-1. Adesso ci sarà lo scontro incontro la ceca Barbora, che ha battuto la brasiliana ...

