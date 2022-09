Valeria Marini e Pamela Prati si sono picchiate? “Lei mi ha aggredito, io sono sempre solidale con le donne… tranne che con Selvaggia Lucarelli” (Di venerdì 30 settembre 2022) Valeria Marini e Pamela Prati si sarebbero picchiate. Questo racconto – che va avanti dagli anni Novanta – è stato riportato a galla da Giovanni Ciacci che al Grande Fratello Vip ha raccontato l’aneddoto. All’epoca, infatti, Ciacci era l’assistente di Queen Valery ed è stato presente alla lite. Fra le pagine di Libero, il giornalista – che stava intervistando Valeria Marini – ha incalzato: “Al GF Vip Ciacci ha detto che lei e Pamela Prati vi siete picchiate. Possibile?“. Domanda a cui Valeria Marini ha risposto così: “Non è andata così: semmai sono stata io a essere stata aggredita da Pamela. Ciacci, che all’epoca era il mio ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022)si sarebbero. Questo racconto – che va avanti dagli anni Novanta – è stato riportato a galla da Giovanni Ciacci che al Grande Fratello Vip ha raccontato l’aneddoto. All’epoca, infatti, Ciacci era l’assistente di Queen Valery ed è stato presente alla lite. Fra le pagine di Libero, il giornalista – che stava intervistando– ha incalzato: “Al GF Vip Ciacci ha detto che lei evi siete. Possibile?“. Domanda a cuiha risposto così: “Non è andata così: semmaistata io a essere stata aggredita da. Ciacci, che all’epoca era il mio ...

